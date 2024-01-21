Почти 90 млн рублей выделили на расселение аварийного дома в Мегионе

Из резервного фонда правительства ХМАО выделят 89,3 рублей на расселение многоквартирного дома в Мегионе, где возникла угроза обрушения. Соответствующее решение было принято на заседании окружного правительства, сообщает телеграм-канал Депстроя и ЖКХ Югры.

Речь идет об аварийном многоквартирном доме № 25/1 по ул. Заречной в Мегионе. В жилом здании, по данным властей, возникла угроза обрушения внутренней несущей поперечной стены квартир.

«В результате принято решение из резервного фонда правительства Югры выделить 89, 3 млн. руб для предоставления бюджету Мегиона. Деньги городские власти направят на оперативное переселение людей», - говорится в сообщении Депстроя.

Ранее сообщалось, что прокуратура помогла жителям аварийных домов в селе Половинка получить новые квартиры. Люди больше 10 лет жили в опасных для здоровья и жизни строениях.