Потепление и метель ожидаются в ХМАО в предстоящие выходные

В ХМАО в предстоящие выходные ожидается потепление, местами пройдут сильные снегопады. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 20 января, синоптики прогнозируют -14-19 градусов ночью и -5-10 градусов днем, местами на севере и востоке ожидается -15-20 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой и умеренный снег, метель. Ветер подует с южной стороны с порывами до 12-15 м/с.

В воскресенье, 21 января, ночью ожидается -16-11 градусов, при прояснениях до -21. Днем потеплеет до -3-8 градусов, местами на севере и востоке -9-14. В течение дня прогнозируется переменная облачность, на северо-западе пройдет умеренный, местами сильный снег. Ветер южный 7-12 м/с.