Жительница Югры подала на интернет-магазин в суд и получила 135 тысяч рублей

Жительница Белоярского заказала в интернет-магазине два трикотажных костюма почти за шесть тысяч рублей, однако осталась недовольна качеством товара и решила вернуть деньги. Однако продавец проигнорировал претензию женщины. После чего югорчанка подала на магазин в суд и вернула 21 кратную стоимости купленных вещей, рассказали в окружном Роспотребнадзоре.

«По итогам рассмотрения искового заявления суд удовлетворил требования истицы о возврате денежных средств за товар, взыскание неустойки за нарушение срока удовлетворения требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы, компенсации морального вреда, а также штраф за то, что в добровольном порядке законные требования потребителя не удовлетворены. Общая сумма присужденных к выплате денежных средств составила 134 331 рублей», − говорится в сообщении.

Напоминаем, в Югре семья ребенка, упавшего в яму с горячей водой, получит компенсацию.