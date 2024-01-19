В прокуратуре рассказали, на что югорчане жалуются в мобильную приемную

В прокуратуре ХМАО подвели итоги работы мобильной приемной в 2023 году. По данным ведомства, чаще всего жители округа жаловались на аварийное жилье, нарушение трудовых прав и работу коммунальщиков.

«Жители округа обращались на прием по вопросам нарушения социальных и жилищных прав, в том числе переселения из аварийного жилья, нарушения трудового законодательства, работы управляющих, ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», - сказано в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры.

В 2023 году руководители прокуратуры округа провели приемы жителей в Сургуте, Нефтеюганске, Мегионе, Лангепасе, Югорске, Радужном, Нижневартовске, Нягани, Когалыме и Урае, а также в поселениях Сургутского, Ханты-Мансийского, Белоярского, Нижневартовского, Кондинского и Октябрьского районов. Всего на личный прием обратились 309 человек. По результатам проверок доводы почти половины обращений подтвердились.

В 2024 году работа мобильной приемной прокурора округа продолжится.