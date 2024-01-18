В Югре уволили замдиректора спортшколы за поддельный диплом

В Нижневартовске уволили заместителя директора муниципальной спортивной школы олимпийского резерва за предоставление поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Работником при трудоустройстве в муниципальное автономное учреждение г. Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» представлен диплом о наличии высшего образования. Проверка показала, что предъявленный при трудоустройстве диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в дипломе специальности он не проходил», - сказано в сообщении.

Также в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об использовании заведомо подложного документа.