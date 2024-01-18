В Югре полицейские спустя два года разыскали похитителя икон

В Березовском районе ХМАО полицейские раскрыли кражу икон из магазина в селе Саранпуль. Преступление произошло еще в августе 2021 года. Злоумышленник разбил окно магазина и вытащил то, до чего смог дотянуться руками. Добычей стали 3 церковные иконы стоимостью около 3 000 рублей.

«После совершения преступления подозреваемый не смог реализовать похищенное, поэтому попытался сжечь иконы на пустыре. Два изображения святых уцелели и спустя несколько дней были обнаружены сотрудниками полиции», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже, однако найти злоумышленника не смогли. Преступление оставалось нераскрытым дольше двух лет, и лишь недавно оперативники уголовного розыска смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Саранпуля. Молодой человек рассказал полицейским, что надеялся похитить из магазина дорогостоящие товары и в дальнейшем продать.

Сейчас югорчанин находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.