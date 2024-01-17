В ХМАО освятили аварийные дороги, чтобы снизить количество ДТП

В Югре освятили дороги, чтобы сократить количество ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции Сургутского района обратились с этим предложением в Православный храм святителя Николая Чудотворца, один из священнослужителей выехал на участки дорог из Сургута в Нефтеюганск, Лянтор, Когалым и Нижневартовск, а также на трассе «Северный обход города Сургута», прочитал молитвы и окропил святой водой.

Отмечается, что за две недели текущего года, на автодорогах произошло 11 дорожно-транспортных происшествий в которых три человека погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП стали: выезд водителей на полосу, предназначенную для встречного движения и превышение скоростного режима.

«Безопасность на дорогах, прежде всего, зависит от самих водителей.Госавтоинспекция Сургутского района призывает водителей соблюдать осторожность при управлении автомобилем и не нарушать правила дорожного движения», – отметили в пресс-службе ведомства.