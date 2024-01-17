В Нягани полицейские обнаружили женский наркопритон

В Нягани задержали 49-летнего мужчину, который устроил женский наркопритон. Местный житель неоднократно предоставлял свою квартиру трем девушкам, рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«В Нягани задержали 49-летнего наркозависимого мужчину, который неоднократно предоставлял свою жилплощадь троим женщинам, употребляющим наркотические средства. Оперуполномоченные полиции обследовали квартиру, где содержался притон, и обнаружили предметы, используемые для употребления запрещенных веществ», − говорится в сообщении.

Ранее подозреваемого осудили за незаконный оборот наркотиков, угрозу убийством, побои и клевету. Теперь мужчина стал фигурантом нового уголовного дела.