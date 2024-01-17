В Нефтеюганске из-за детей, закидавших снегом Вечный огонь, возбудили уголовное дело

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала в Нефтеюганске. Поводом стала выходка детей - они бросали в Вечный огонь снег и пиротехнические изделия, сообщает телеграм-канал ведомства.

«В СМИ и социальных медиа сообщается, что в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры группа несовершеннолетних бросала в Вечный огонь пиротехнические изделия и снег, а также повредила звезду, установленную на мемориале», - сказано в сообщении.

В СУ СК России по ХМАО начали процессуальную проверку. Доклад о ходе и результатах расследования представят Бастрыкину.

В декабре 2023 года аналогичный инцидент произошел в Красном Селе Ленинградской области. Трое подростков закидали снегом Вечный огонь. Инцидент попал на камеры. Юные нарушители оказались гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Спустя несколько дней Красносельский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить из страны детей, закидавших снегом Вечный огонь, и их родителей.