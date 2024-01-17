Пенсионную формулу считают справедливой лишь 6% жителей Югры

Каждый третий югорчанин 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. Чаще всего об этом сообщали местные жители до 34 лет, говорится в результатах опроса SuperJob.

«Слишком далеко до пенсии, все еще может несколько раз измениться», − отметили опрошенные югорчане.

При этом пенсионную формулу считают справедливой только 6% жителей округа. 26% назвали ее некорректной. 35% затруднились с оценкой пенсионной системы. «Судя по комментариям, чаще всего респонденты выступают против увеличения возраста выхода на пенсию по старости, хотят, чтобы формула расчета пенсии стала более прозрачной, говорят о необходимости возврата к старому порядку начисления пенсии, который учитывал стаж и размер заработной платы», − рассказали в сервисе.

Напоминаем, с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости выросли на 7,5%.