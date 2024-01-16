Дефицит продавцов и водителей наблюдается в Югре

В ХМАО наблюдается острый дефицит продавцов-консультантов. Также в округе не хватает менеджеров по продажам и водителей. Такую статистику предоставили эксперты онлайн-платформы HeadHunter, пишет Ura.ru.

«На сегодняшний день работодатели ищут продавцов-консультантов (12% от общего объема вакансий), менеджеров по продажам (8%), водителей (7%), курьеров, операторов call-центра, машинистов (3% в каждой специализации)», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Югре повышен спрос на поваров, врачей, электромонтажников и автослесарей. В целом наиболее существенный дефицит кадров наблюдается в сфере рабочего персонала.

Ранее сообщалось, что в России за последний год значительно вырос дефицит рабочей силы. Число вакансий увеличилось более чем в полтора раза, тогда как резюме работников стало меньше.