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Суд не вернул югорчанину конфискованный за пьяную езду автомобиль

Житель Мегиона не смог вернуть через суд конфискованный за пьяное вождение автомобиль

Суд не вернул югорчанину конфискованный за пьяную езду автомобиль
Фото: pixabay

Житель Мегиона, у которого конфисковали автомобиль за пьяное вождение, решил вернуть его через суд ХМАО - Югры. Однако потерпел неудачу, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Суд установил, что югорчанин, ранее подвергнутый административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, в июне 2023 года вновь сел за руль пьяным. Когда мужчина двигался по территории Мегиона, его остановил инспектор ДПС. Мегионский горсуд назначил водителю наказание в виде обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортными средствами, на 2 года. Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль.

Чтобы вернуть имущество, югорчанин подал апелляцию в суд ХМАО - Югры.

«Сторона защиты оспорила приговор, настаивая на необоснованности конфискации автомобиля, который приобретен в период брака и является совместным имуществом супругов. Однако судом второй инстанции отказано в удовлетворении жалобы стороны защиты, так как нахождение транспортного средства в совместной собственности супругов не является препятствием для его конфискации», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.


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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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