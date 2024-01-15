Прокуратура проверяет инцидент с беременной пассажиркой в Нижневартовске

Прокуратура Нижневартовска организовала проверку инцидента с беременной пассажиркой. По данным СМИ, водитель одного из автобусов высадил беременную женщину. Он объяснил это тем, что опаздывал, а потому не захотел ехать по маршруту.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров в общественном транспорте», - подчеркнули в пресс-службе окружной прокуратуры.

Там добавили, что меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки при наличии оснований.