145 человек погибли в ДТП на дорогах Югры в 2023 году

В ХМАО в 2023 году в ДТП погибли 145 человек, еще 1 694 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с 2022 годом число аварий сократилось на 2,1%, количество раненых - на 7,7%, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Основными причинами дорожно-транспортных происшествий явились: несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил проезда пешеходных переходов», - сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции отмечают, что в Югре пешеходы стали чаще нарушать ДТП, аварийность по их вине увеличилась на 6,6%. Всего в ДТП в прошлом году погибли 11 пешеходов, еще 246 получили травмы.

Наибольшее количество аварий в ХМАО произошло в Нижневартовске и Сургуте, меньше всего аварий зарегистрировали в Радужном, Лангепасе, Белоярском и Березовском районах.