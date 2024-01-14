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Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО

В заповеднике ХМАО олени попали на фотоловушку и испортили объектив камеры

Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО
Фото: ru.freepik.com

В конце 2023 года фотоловушки, установленные на солонце на территории природного парка «Кондинские озера» им. Сташкевича, зафиксировали краснокнижных диких северных оленей. Об этом сообщили в соцсетях департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

«Отметим, что в природном парке ежегодно ведутся целевые исследования по изучению состояния и многолетней динамики Кондинской популяции дикого северного оленя. Специалисты определяют численность и половозрастную структуру популяции, биотопическую приуроченность, сезонное распределение, места отела, пути миграции, как в пределах ООПТ, так и на сопредельной территории», – рассказали специалисты депнедр ХМАО.

Фотоловушки установил инспектор природного парка Владимир Шеметов. Специалист отмечает, что, к сожалению, видеоматериал не самого лучшего качества, так как олени постоянно вылизывали видоискатель камеры.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 218, комментариев: 0
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
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              bool(true)
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            string(9) "afterSave"
          }
        }
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        bool(false)
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        bool(true)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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