Чаще всего угоны в прошлом году происходили в Нижневартовске

В 2023 году у 117 югорчан угнали авто. Чаще всего преступления подобного толка совершались в Нижневартовске, а наиболее угоняемой маркой автомобилей стал ВАЗ.

«Наибольшее количество преступлений совершены при помощи ключей, к которым у злоумышленников был доступ: ключи находились в замках зажигания автомобилей, оставленных без присмотра, или преступник имел доступ к местам их хранения. Владельцы оставляют свои транспортные средства открытыми, а ключи и документы на машину хранят в бардачке, за солнцезащитным козырьком и других «укромных» местах, о чем злоумышленники прекрасно знают», — прокомментировали в Госавтоинспекции Югры.

За проезд от места угона до первой камеры видеонаблюдения предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Отмечается, что статистика раскрываемости по таким случаям равна 100%.