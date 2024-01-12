В правительстве ХМАО сообщили о восстановлении теплоснабжения в Березово

В Березово восстановили теплоснабжение жилых домов, сообщили в пресс-службе окружного депстроя и ЖКХ. По данным властей, ситуация в поселке стабилизирована.

«Одиннадцатого января к 23 часам к постоянному теплоснабжению подключили восемь домов. По временному теплоснабжению был запитан дом по улице Первомайская №26. За каждым домом закрепили людей, которые дежурили всю ночь и проверяли работу отопления», - говорится в сообщении.

По словам директора окружного депстроя и ЖКХ Матвея Карова, в течение ночи специалисты устраняли мелкие утечки во внутридомовых сетях, а также начали замену радиаторов отопления.

«Сегодня утром Первомайскую, 26 запитали на постоянное теплоснабжение. Сейчас идет сборка системы. Далее планируется устранение мелких технологических нарушений во внутридомовых сетях – внутриплощадочных и внутри квартир. Специалистами была проведена ревизия практически всех квартир, куда удалось попасть, составляются акты повреждения мебели, и необходимых материалов для выполения ремонтов, чтобы в последующем восстановить квартиры», - сказал Матвей Каров.

Он также отметил, что по оценке экспертов, вероятной причиной произошедшего стала длительная утечка теплоносителя в одной из пустующих квартир дома по улице Ленина 48. В результате произошла разгерметизация системы, что в свою очередь, привело к технологическому сбою.

Коммунальная авария произошла в Березово 10 января. Без тепла в 25- градусный мороз в поселке остались 8 многоквартирных жилых домов. Температура значительно понизилась и в радиаторах отопления поликлиники.

Березово стало третьим муниципалитетом в ХМАО, где в последние дни произошли крупные коммунальные аварии. Без тепла также остались жители Лянтора и Советского.