16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,7818   EUR  97,5401  

Новости

Больше новостей
В Сургуте достаточно городских елок и ледяных городков?
Комментировать
0
Планируете ли вы окунаться в ледяные купели на Крещение?
Комментировать
0
Вы будете отмечать Старый Новый год?
Комментировать
0
Вы играете в лотерею?

Да, регулярно 8.1%

Да, изредка 20.2%

Нет 71.8%

Всего голосов: 124

Комментировать
0
Оцените деятельность А.Коновалова во главе департамента архитектуры и градостроительства Сургута

Отлично 2.6%

Хорошо 1.8%

Удовлетворительно 9.6%

Плохо 52.6%

Не знаю 33.3%

Всего голосов: 114

Комментировать
0
Достаточно ли в Сургуте быстровозводимых спортивных сооружений?

Да 56.1%

Нет 24.3%

Не знаю 19.6%

Всего голосов: 107

Комментировать
0
Больше опросов

Югорчане смогут взять новые кредитные каникулы

Югорчанам напомнили о возможности взять новые кредитные каникулы

Югорчане смогут взять новые кредитные каникулы
Фото: ru.freepik.com

В России с 1 января 2024 года ввели постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам. Теперь у жителей ХМАО есть возможность взять новые кредитные каникулы, сообщает пресс-служба Тюменского отделения банка России.

«Приостановить платежи по кредиту или займу можно будет в двух случаях. Во-первых, при снижении дохода заемщика более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год. Во-вторых, если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации – аварии, катастрофы, стихии или других бедствий», - сказано в сообщении.

Уточняется, что раньше оформить кредитные каникулы разрешалось только в особых случаях, к примеру, в связи с пандемией или санкциями. Теперь взять каникулы на срок до шести месяцев можно в любое время действия кредитного договора.

«Если заемщик уже оформлял каникулы в связи с ковидом или санкциями, то запросить новую отсрочку по этому кредиту он не может. Исключение сделано для тех, кто воспользовался каникулами для участников специальной военной операции. Кроме того, размер кредита не должен превышать максимума, который установлен правительством России», – сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Мирхайдар Фатхуллин.

Ограничение по автокредитам составляет 1,6 млн рублей, по кредитным картам – 150 тыс. рублей, по остальным кредитам и займам – 450 тыс. рублей. По одному и тому же кредиту или займу разрешается взять отсрочку только один раз по каждой из причин.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:08, просмотров: 228, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#366 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=sHtgaBHquJ+ew60xwdqljWwukx1RnEQHOBGHC1GZsdgRAgc58F4cHLFG9yu+CBo+AdjigK7I8OBFet0By81hNEmxZzy0thqcT+1AbkKs6PFmlge5dCcPW0NIV0EwDByf"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=sHtgaBHquJ+ew60xwdqljWwukx1RnEQHOBGHC1GZsdgRAgc58F4cHLFG9yu+CBo+AdjigK7I8OBFet0By81hNEmxZzy0thqcT+1AbkKs6PFmlge5dCcPW0NIV0EwDByf"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#360 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#366 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=sHtgaBHquJ+ew60xwdqljWwukx1RnEQHOBGHC1GZsdgRAgc58F4cHLFG9yu+CBo+AdjigK7I8OBFet0By81hNEmxZzy0thqcT+1AbkKs6PFmlge5dCcPW0NIV0EwDByf"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=sHtgaBHquJ+ew60xwdqljWwukx1RnEQHOBGHC1GZsdgRAgc58F4cHLFG9yu+CBo+AdjigK7I8OBFet0By81hNEmxZzy0thqcT+1AbkKs6PFmlge5dCcPW0NIV0EwDByf"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#360 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#366 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=sHtgaBHquJ+ew60xwdqljWwukx1RnEQHOBGHC1GZsdgRAgc58F4cHLFG9yu+CBo+AdjigK7I8OBFet0By81hNEmxZzy0thqcT+1AbkKs6PFmlge5dCcPW0NIV0EwDByf"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=sHtgaBHquJ+ew60xwdqljWwukx1RnEQHOBGHC1GZsdgRAgc58F4cHLFG9yu+CBo+AdjigK7I8OBFet0By81hNEmxZzy0thqcT+1AbkKs6PFmlge5dCcPW0NIV0EwDByf"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#360 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg реклама на siapress.ru
ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Власти Сургута назвали ТОП-5 управляющих компаний, которые плохо чистят снег 1595
  2. В Сургутском районе в ДТП погибла девушка 903
  3. Три грузовика столкнулись в Сургутском районе: один участник ДТП получил травмы 384
  4. Utair возобновляет полеты между Сургутом и Челябинском 346
  5. Сургутский хлебозавод повысил цены на 10% 342
  6. ​Почти 1,5 тысячи жителей Сургута отметили Новый год у городских елок 338
  7. Югорчане смогут с комфортом окунуться в крещенские купели 335
  8. В Сургуте спасли маму и ребенка: у роженицы наполовину отслоилась плацента 330
  9. ​В 2023 году россияне чаще всего скачивали VPN-сервисы и Wildberries 326
  10. В Нягани прошел первый показ спектакля для слепых и слабовидящих горожан 323
  1. ​Пассажиры застрявшего поезда Адлер – Нижневартовск получат бонусы в качестве компенсации 1622
  2. Бастрыкин поручил докладывать ему о расследовании дела о перестрелке в Тюмени 1614
  3. Власти Сургута назвали ТОП-5 управляющих компаний, которые плохо чистят снег 1595
  4. Лишний вес с глаз долой // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1545
  5. 16 югорчан в 2023 году стали миллионерами 1518
  6. ​Отличились 1470
  7. ​СИА-ПРЕСС 2023. Финал итогов года: гороскоп − 2024 1418
  8. Еще один мэр из ХМАО пострадал от действий мошенников 1410
  9. В ХМАО и ЯНАО назначили судей окружных судов 1402
  10. СИА-ПРЕСС 2023. Фильм года. Дайте два! 1392
  1. ​Преступление против страны 11487
  2. ​В пятницу в Сургуте потеплеет, но ненадолго. Рождество будет морозным 8668
  3. Недостроенный морг в Сургуте продадут 5052
  4. Югорчане притворялись рабочими и похищали трубы у «Самотлорнефтегаза» 4238
  5. «Йога дает знания, проверенные тысячелетиями. Она помогает познать себя» 3923
  6. ​«Слово»: в тренде или нет? 3681
  7. ​Сургут потерял очередного директора ДАиГ 3299
  8. ​Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой появится в Нижневартовске 3171
  9. В Сургуте голый парень выбежал из дома и сел в машину к женщине // ВИДЕО 3118
  10. Спящего пассажира самолета приняли за мертвеца, но после посадки в Сургуте он очнулся 2967

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика