Прокуратура помогла югорскому бизнесмену получить деньги за оказанные услуги

Прокуратура Мегиона помогла югорскому предпринимателю получить деньги за выполненные транспортные услуги. В ходе проверки установлено, что муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» в марте - апреле 2023 года заключило с бизнесменом договоры на оказание транспортных услуг. Предприниматель работу выполнил, но деньги за оказанные услуги не получил. Сумма задолженности превысила 8 млн рублей.

«Прокурор города внес в адрес директора предприятия представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, прокуратура возбудила в отношении него производство по делу об административном правонарушении по ч. 9 ст. 7.32.3. КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг)», - отметили в пресс-службе ведомства.

Должностное лицо МУПа привлекли к административной ответственности. После этого задолженность перед предпринимателем полностью погасили.