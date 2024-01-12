Няганский ТЮЗ поставил первый в городе спектакль с тифлокомментарием

В Няганском театре юного зрителя состоялся первый спектакль для слепых и слабовидящих горожан с тифлокомментарием по мотивам знаменитой комедии «Ночь перед Рождеством». Его подготовила и прочитала единственный профессиональный театральный тифлокомментатор в Югре, заведующая литературной частью Няганского ТЮЗа Нинель Махмурян.

«Все началось в 2019 году, когда у нас была драматургическая лаборатория «Мы вместе» для подростков и молодежи в том числе с ОВЗ – там была девушка Лиза, она часто ходила к нам с мамой на спектакли. Именно тогда я поняла, что это может быть нужно реальным людям, которые рядом с нами», – поделилась Махмурян.

Заведующая литературной частью ТЮЗа адаптировала спектакль сама: тифлокомментатор подбирала к каждой сцене лаконичное описание, чтобы передать атмосферу, а также действия каждого артиста незрячим и слабовидящим.

«Огромный плюс в том, что я разбирала спектакль, который смотрела, наверное, раз 10, если не больше, – рассказывает Нинель Махмурян, – и имела возможность обратиться к главному художнику театра Лилии Карсей и балетмейстеру-постановщику театра Яне Чипуштановой за помощью».

В планах у театра приобретение переносной кабинки для тифлокоментатора, чтобы слепые и слабовидящие зрители всего округа во время гастролей Няганского ТЮЗа могли приходить на спектакли. Кроме того, уже определен следующий спектакль для любителей театра с особенностями зрения – это постановка «Научи меня летать», показ которого состоится через 10 дней.

Стоит отметить, что спектакли для слепых и слабовидящих показывают еще в двух театрах Югры: в театре обско-угорских народов «Солнце», а также в Сургутском музыкально-драматическом театре.