ДТП с погибшей девушкой произошло в Сургутском районе

В Сургутском районе в ДТП погибла девушка. Авария случилась утром сегодня, 11 января, на 99 километре автодороги «Сургут – Когалым». Предварительно установлено, что 31-летний водитель Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ под управлением 57-летнего мужчины.

«В результате ДТП женщина-пассажир иномарки 2000 года рождения скончалась на месте происшествия. Оба водителя получили травмы», - сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.