Свыше 200 тысяч туристов посетили Сургутский район в 2023 году

Сургутский район в 2023 году посетили свыше 200 тысяч туристов. По словам главы муниципалитета Андрея Трубецкого, это самые большие цифры за несколько лет. Только в новогодние праздники на территории района побывали порядка 10 тысяч гостей.

«Несмотря на довольно холодные выходные, температура достигала минус 30 градусов и ниже, Сургутский район посетило около 10 тысяч человек. Это только официальная статистика на основе данных туроператоров и турагентств», – сообщает пресс-служба администрации района.

Рост турпотока в мэрии связывают с появлением новых туров выходного дня, развитием этно- и экотуризма, введением межмуниципальных маршрутов для школьников. Гости Сургутского района посещают родовые угодья ханты, знакомятся с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера, катаются на собачьих упряжках и посещают музеи.