Прокуратура добилась расселения сельчан из аварийных домов

Прокуратура помогла жителям аварийных домов в селе Половинка. По данным ведомства, на территории населенного пункта расположены три многоквартирных дома, которые больше 10 лет назад признали непригодными для проживания. Дома значительно устарели, конструктивные элементы пришли в негодность, жить в них стало опасно для жизни и здоровья, подчеркивают в пресс-службе прокуратуры.

«Вместе с тем администрация поселения длительное время не принимала мер по обследованию домов с привлечением специализированной организации, признанию их аварийными и подлежащими сносу», - говорится в сообщении пресс-службы.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию села провести мероприятия для признания домов аварийными и подлежащими сносу. Суд иск удовлетворил.

«В настоящее время судебное решение исполнено, многоквартирные дома признаны аварийными, определены сроки расселения граждан», - подытожили в пресс-службе прокуратуры.