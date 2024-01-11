Мухаммад и Александр стали самыми популярными именами для мальчиков в ХМАО

Мухаммад обогнал Александра по популярности имен для мальчиков в ХМАО в 2023 году. Об этом со ссылкой на информационно-аналитическом портале Реестр ЗАГС пишет «Вестник».

Имя Мухаммад в прошлом году получили 348 мальчиков, Александрами назвали 295 новорожденных. В пятерку самых популярных мужских имен также вошли Михаил, Матвей и Артем.

Девочек в прошлом году чаще всего называли Софиями (305). Популярными также оказались имена Амина, Мария и Анна.

Югорчане также давали детям редкие имена. Мужские - Микаэл, Абсалютдин, Самандар, Алиакбар, Хурсандбой, женские - Вирсавия, Клара, Камалия, Инобатхона и Шамсия.