Аналитики назвали отрасли в ХМАО, где стремительно росли зарплаты

Аналитики HeadHunter составили рейтинг отраслей в ХМАО, где за год зарплаты выросли в среднем на 40%. Для этого они проанализировали предложения, размещенные работодателями на онлайн-платформе, пишет Muksun.fm.

Список по традиции возглавили специалисты IT-сферы. За год их доход вырос на 46%, или 61 200 рублей. Серьезный рост также показали зарплаты работников сферы «Маркетинг» (+43%, или 49 960 рублей). Третье место в рейтинге заняли специалисты сферы закупок — +42%, или 58 200 рублей.

По данным аналитиков hh.ru, средний размер зарплаты в округе за год составил 60 370 рублей. При этом зарплатные ожидания югорчан выросли на 13% до 67 725 рублей.