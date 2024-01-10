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Югорским СМИ будет предоставлена поддержка из окружного бюджета на реализацию социально значимых проектов

Журналистам ХМАО выделят субсидию на реализацию важных проектов

Югорским СМИ будет предоставлена поддержка из окружного бюджета на реализацию социально значимых проектов
Фото: ru.freepik.com

Департамент внутренней политики Югры продолжает прием заявок на участие в конкурсном отборе социально значимых проектов организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации на территории Югры, претендующих на предоставление грантов.

Документы для участия в конкурсе принимаются через официальный сайт конкурса по ссылке: сми.грантгубернатора.рф.

Срок приема заявок до 15 января 2024 года включительно.

Гранты предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, по следующим направлениям:

-наука, культура, сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих автономный округ;

-реализация национальных проектов в автономном округе;

-развитие гражданского общества в автономном округе;

-развитие предпринимательства в автономном округе;

-реализация социальных проектов;

-повышение качества жизни жителей автономного округа, создание условий для образования и реализации потенциала детей с особенностями развития;

-демографическая политика в автономном округе, поддержка материнства и детства;

-развитие межнационального сотрудничества, профилактика межэтнических конфликтов, противодействие экстремизму, терроризму, коррупции в автономном округе;

-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в автономном округе;

-правовая грамотность, профилактика правонарушений в автономном округе;

-реализация жилищной политики автономного округа, в том числе повышение надежности и качества жилищно-коммунальных услуг, развитие системы капитального ремонта, поддержание проектной дисциплины;

-содействие развитию детско-юношеского и массового спорта в автономном округе, пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально опасных форм поведения граждан.

В ходе отбора будут оцениваться актуальность и обоснованность социальной значимости проблемы, оригинальность проекта, опыт успешной реализации социально значимых проектов.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Департамента по адресу: https://deppolitiki.admhmao.ru/vzaimodeystvie-so-smi/granty/2023-2024/.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 90, комментариев: 0
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