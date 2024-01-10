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В Радужном нашли избившего женщину мужчину

В Радужном задержали избившего женщину мужчину

В Радужном нашли избившего женщину мужчину
Фото: pixabay

В Радужном полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в избиении женщины. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Инцидент произошел 1 января. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный несколько раз ударил 43-летнюю женщину, находясь рядом с одним из развлекательных заведений города.

«Полицейские установили местонахождение злоумышленника, им оказался 31-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок в общественном месте, игнорируя общественные нормы поведения, нанес потерпевшей не менее двух ударов руками и ногами», - рассказали в пресс-службе полиции.

Проводится расследование.


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Сегодня в 10:32, просмотров: 344, комментариев: 0
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          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        }
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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    }
  }
}
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