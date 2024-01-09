Конкурс «Экологическая фотоохота» стартовал в ХМАО

В Югре начался конкурс «Экологическая фотоохота». Организатором выступил региональный Природнадзор. К участию приглашаются югорчане, которые умеют не только видеть прекрасное, но и заботиться о природе, говорится в описании конкурса.

«До 10 февраля снимите ролик длиной не более 20 секунд или сделайте фотографии, которые показывают ваши добрые поступки — все, что связано с охраной дикой флоры и фауны. Дальше выкладывайте получившиеся кадры на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #Экологическая_фотоохота», - сообщает организатор.

Уточняется, что возраст участников не важен. Призов не ожидается - авторы лучших работ получат дипломы.