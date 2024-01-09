Волк напал на домашнюю собаку в Березовском районе ХМАО

В Березовском районе ХМАО волк напал на домашнюю собаку. Инцидент произошел в границах поселка Березово. Местных жителей попросили воздержаться от пеших прогулок по объездным дорогам в темное время суток.

«Управление гражданской защиты населения информирует, что в границах населенного пункта зафиксировано нападение волка на домашнее животное - собаку. Администрацией района совместно с ОМВД России по Березовскому району, инженером Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа на территории пгт. Березово проводятся превентивные мероприятия направленные на регулирование численности диких животных», - говорится в сообщении, опубликованном в группе администрации Березовского района в ВК.

При обнаружении диких животных на приусадебных участках и во дворах многоквартирных домов жителей просят сразу же обращаться по единому номеру 112.