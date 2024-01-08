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​Покупка билета на стендап обернулась для югорчанина потерей денег

Югорчанин потерял крупную сумму при покупке билета на стендап-концерт

​Покупка билета на стендап обернулась для югорчанина потерей денег
Фото: ru.freepik.com

Житель Мегиона потерял крупную сумму денег при покупке билета на концерт известного стендап-комика. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел накануне вечером. 22-летний мужчина решил купить билет на выступление через онлайн-площадку, но не проверил название ресурса и оказался на фишинговом сайте. После того, как он ввел реквизиты банковской карты, с нее списали 2500 рублей.

«Далее на мобильный потерпевшего пришло сообщение об ошибке чека, для устранения которой необходимо было связаться со службой поддержки. Когда он позвонил по указанному номеру, оператор сообщил, что для возврата денежных средств за билеты необходимо иметь аналогичную сумму на карте, куда будет произведен возврат, и прислал ссылку. Мегионец вновь ввел реквизиты банковской карты, но ни билетов, ни возврата денежных средств так и не получил», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

Мужчина пытался вернуть деньги всю ночь. Он связывался с оператором фишингового сайта по телефону и через чат на этом же сайте. В итоге югорчанин перевел на неизвестные счета 45 тысяч рублей личных сбережений и 90 тысяч рублей кредитных средств, оформленных ночью в мобильном приложении банка. Утром молодой человек обратился в полицию. Всего он потерял свыше 135 тысяч рублей.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 91, комментариев: 0
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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