Возгорания автомобилей произошли в трех югорских городах

В трех городах ХМАО за один день, 7 января, произошли возгорания автомобилей. Об этом сообщает ГУ МЧС по ХМАО.

Первым загорелся автомобиль на ул. Мира в Когалыме. После этого пожарные выезжали для тушения машины в ГСК «Энергетик-7» в Сургуте. Третий аналогичный инцидент случился в ГСК «Лада» в Лангепасе.

Причины возгораний пока не уточняются. Нередко к ним приводят технические неисправности автомобилей, которые усугубляются при низких температурах.

«Необходимо регулярно проводить технический осмотр автомобиля у специалистов, чтобы они могли устранить неисправности, которые могут вызвать возгорание», — подчеркнули в МЧС.