Югре в течение трех лет будут выделять субсидию на развитие дорожной сети

2,78 миллиарда рублей получит Югра из федерального бюджета на развитие транспортной инфраструктуры. Такой указ подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, копия документа появилась на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что деньги будут поступать частями в течение трех лет. Так, в текущем году в казну региона поступит 1,0991 млрд рублей, в 2025 году — 1,4752 млрд рублей, в 2026 году — 0,2105 млрд рублей.

«Рассчитываем, что принятые меры помогут ускорить автомобильное движение, повысить транспортную доступность между городами и населенными пунктами. А поездки для наших граждан станут более комфортными и безопасными», — заявил Мишустин на заседании Правительства.