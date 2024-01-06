В Югре проходят рейды в рамках мероприятия «Ставная сеть»

В Югре проходит мероприятие «Ставная сеть». Согласно пункту 20.1 Правил рыболовства, запрещается вылов всех водных биоресурсов с 15 декабря по 1 февраля ставными сетями в русле реки Обь и в ее протоках.

«В указанный период будет осуществляться постоянная работа групп, сформированных государственными инспекторами Нижнеобского ТУ Росрыболовства и состоящими из заинтересованных контрольных (надзорных) органов (полиции, Росгвардии, ГИМС МЧС России по Югре, природнадзора Югры). Под особым контролем река Обь, включая Малую Обь, Тоготскую Обь, Горную Обь, Юганскую Обь, а также иные протоки реки Обь», – сообщается на сайте Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.