Индексация социальных выплат в ХМАО коснется 100 тысяч человек

Новый год в Югре начался с индексации социальных выплат: с 1 января они увеличились на четыре процента.

Как свидетельствует сообщение правительства округа, на эти цели в бюджете заложено порядка 90 миллионов рублей — они пойдут на увеличение выплат таким льготным категориям, как труженики тыла, реабилитированные лицам и гражданам, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда, инвалиды с детства I и II групп, дети, потерявшие кормильца, дети-инвалиды. Всего индексация коснется порядка 100 тысяч жителей округа.