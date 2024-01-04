В Югре более ста человек оказались в вытрезвителях в начале 2024 года

За первые дни новогодних каникул в вытрезвителях Югры оказались 104 человека, пишет URA.RU со ссылкой на данные департамента социального развития региона. Среди клиентов вытрезвителей почти все – мужчины, 96 человек, и только восемь женщин. При этом городом-лидером оказался не самый густонаселенный Сургут, а Ханты-Мансийск – 44 человека (37 мужчин и семь женщин – то есть почти все представительницы слабого пола из попавших в вытрезвители). Сургут на втором месте с 35 обращениями, замыкает тройку Нижневартовск – 24 мужчины и одна женщина.

В Депсоцразвития при этом подчеркнули, что в этот раз праздники проходят не так сурово, как годом ранее. Тогда в одном Нижневартовске более ста человек оказались в вытрезвителях.