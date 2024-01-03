Мусор в Югре будут вывозить в полдень из-за морозов

В Югре из-за морозов временно изменили график вывоза мусора. Об этом сообщает muksun.fm со ссылкой на регионального оператора по обращению с ТКО. По словам представителей компании «Югра-Экология», спецтехника может не выдержать таких низких температур. В связи с этим выход на маршрут возможен при потеплении. То есть, мусор могут начать вывозить в полдень.

«График вывоза отходов от жилых домов при температуре ниже пяти градусов по нормам Сан-ПиН не реже одного раза в три дня, но регоператор вывозит чаще разрешенного периода по мере накопления отходов и заполнения мусорных контейнеров», — говорится в сообщении.

Регоператор также предупредил, что число контейнеров будет увеличено во дворах, чтобы избежать завалов мусора на контейнерных площадках.