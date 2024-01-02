Адаптация сотрудников после долгих каникул необходима, уверены югорские работодатели

После долгих новогодних каникул нужен адаптационный период, который поможет с новыми силами взяться за работу: в этом уверены 32 процента кадровиков югорских предприятий. Данные публикует сервис SuperJob, опирающийся на результаты собственного исследования.

Интересно, что данные о реальной адаптации сильно расходятся с их мнением: только один процент компаний хоть что-то предпринимают, чтобы облегчить своим сотрудникам первые рабочие дни января.

«А между тем опрос трудоустроенных жителей Югры показал, что 56 процентам из них непросто вливаться в работу после праздников, — отмечают авторы исследования. — 24 процента ничего не предпринимают, чтобы снизить постканикулярный стресс. 10 процентов предпочитают «клин клином вышибать», с первого дня погружаясь в работу с головой. Каждый двадцатый применяет практики самовнушения и медитации».

В меньшинстве — по три процента респондентов — те, кто предпочитает высыпаться, заниматься спортом или наоборот, добавить к ужину алкоголь. Совет не перегружать себя в первые рабочие дни прозвучал из уст также трех процентов участников опроса.