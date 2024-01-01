Четыре мальчика появились на свет в Югре в Новый год

В Югре в новогоднюю ночь родились четыре детей. Все они оказались мальчиками, сообщила в своих соцсетях губернатор округа Наталья Комарова.

«Первые хорошие новости в 2024 году. В новогоднюю ночь в Югре родились 4 мальчика. Самый первый малыш весом 3 кг 50 г в 00:40 – в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства, – говорится в сообщении. – Семья, дети – это ценность, без которой невозможно представить будущее. Каждая девятая семья в нашем регионе многодетная. В Югре действует 51 мера поддержки для семей с детьми. С этого года расширяем категорию получателей Югорского семейного капитала за счет семей, в которых родится второй ребенок».

Напоминаем, по показателю рождаемости Югра входит в ТОП-10 по стране и занимает девятое место.