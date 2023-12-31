7 долгостроев в ХМАО исключили из реестра проблемных объектов

В ХМАО в 2023 году из единого реестра проблемных объектов РФ исключили 7 долгостроев. Всего там было 12 объектов. Благодаря этому удалось восстановить права 524 обманутых дольщиков, сообщает телеграм-канал «Депстрой и ЖКХ Югры».

55 пострадавшим дольщикам из второго дома ЖК «Ривер Хаус» в Сургуте в марте инвестор предоставил равнозначные квартиры в домах этого же комплекса.

70 дольщиков из ЖК «Возрождение» в Сургуте получили парковочные места для автомобилей. Инвесторы ООО «ДСК – 1» и ООО «Брусника» завершили строительство подземной парковки в квартале 23 А.

82 нефтеюганца из дома № 49 в 5 микрорайоне получили свое жилье в июле. Стройку закончил инвестор ООО «Сибпромстрой – Югория».

286 сургутских дольщиков в начале октября получили законное жилье на улице Университетской в домах номер 43 и 45. Объект достроил Фонд защиты прав дольщиков.

31 житель Нефтеюганска из дома № 7, что в 11 А микрорайоне получил законные квартиры в октябре. Инвестор ООО «Сибпромстрой-Югория» предоставил людям аналогичное жилье в другом доме.

В едином реестре проблемных объектов остается 5 строек. Ожидается, что в 2024 году новое жилье получат еще 608 югорских дольшиков.