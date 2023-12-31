В ХМАО погаснут огни в знак поддержки жителей Белгорода

В Югре вечером сегодня, 31 декабря, пройдет акция в знак поддержки жителей Белгорода и Белгородской области. В 18 часов будет отключена внешняя подсветка административных зданий и праздничная иллюминация, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Мы погасим огни на 31 минуту: 31 - это код Белгородской области. Мы соболезнуем семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Югра рядом», - сказано в сообщении.

Жителям Югры предлагают проявить солидарность и присоединиться к акции, погасив свет в квартирах жилых домов.