Движение транспорта ограничили на трассах в ХМАО

В Нефтеюганском районе ХМАО утром в воскресенье, 31 декабря, ввели ограничение для всех видов транспорта на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск с 573 км по 698 км. Движение здесь осуществляется колоннами под контролем сотрудников Госавтоинспекции, сообщает телеграм-канал ведомства.

Вечером накануне, 30 декабря, автоинспекторы ограничили движение еще на трех участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. А именно - на участке с 310 км по 542 км в Уватском районе, а также на отрезках с 696 км по 643 км и с 643 км по 581 км. Причина - неблагоприятные погодные условия.