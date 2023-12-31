​Два смертельных ДТП произошло за сутки в Югре

В Югре накануне, 30 декабря, произошло две аварии с погибшими. Жертвами стали 21-летняя девушка и 6-летний ребенок, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло утром на 596 км трассы «Тюмень - Ханты-Мансийск». Предварительно установлено, что водитель Volvo в результате резкого торможения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «МАЗ». В результате аварии погиб 6-летний пассажир легковушки.

Вторая авария случилась в дневное время на 123 км дороги «Сургут - Нижневартовск». По данным ГИБДД, 33-летний водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «КамАЗом» под управлением 52-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель Hyundai получил травмы, а его пассажирка 2002 года рождения скончалась на месте происшествия», - уточнили в ведомстве.