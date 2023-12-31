В Березовском районе открыли движение по зимним автомобильным дорогам

В Березовском районе ХМАО с 9 часов 31 декабря открыли движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам. Ранее зимники закрыли на несколько дней для проведения ремонтно-восстановительных работ. Полотно проезжей части повредили грузовые автомобили.

По данным Северавтодора, движение запущено по следующим зимникам:

«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим»,

«Подъезд к п. Ванзетур»,

«пгт. Игрим - д. Сартынья»,

«д. Сартынья - п.Сосьва»,

«п.Сосьва - д. Кимкьясуй»,

«п.Сосьва - д. Ломбовож»,

«д. Ломбовож - с. Саранпауль» и «Газовая трасса - с. Саранпауль».