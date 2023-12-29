В Югре сократили число мест, где разрешено курить

В Югре ввели дополнительные ограничения на курение табака, никотиносодержащей продукции и кальянов. Мест, где разрешено курить, стало меньше. Соответствующее решение было принято 28 декабря на заседании окружного правительства, пишет «Вестник Сургутского района».

Согласно постановлению, ограничения будут действовать в следующих местах:

- На остановках общественного транспорта, а также на расстоянии менее чем пятнадцать метров от них;

- В расположенных в общежитиях лифтах и помещениях вспомогательного использования;

- В границах территорий парков, скверов, набережных (за исключением специально выделенных мест на открытом воздухе);

- На парковках общего пользования, в подземных гаражах;

- В подземных и крытых надземных пешеходных переходах;

- В местах проведения культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе;

- В местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входа в подъезд многоквартирного дома, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.