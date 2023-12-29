45% жителей ХМАО согласились бы на зарплату в конверте

Почти половина югорчан не стала бы соглашаться на «черную» зарплату. Только 35% жителей региона готовы получать заработок в конверте. Информацию об этом публикует Superjob.

«Сейчас, в период дефицита рабочей силы в крупных отраслях экономики, соискатели на рынке труда чувствуют себя более уверенно: 45% опрошенных жителей Югры не согласится на предложение трудоустройства по «серой» или «черной» схеме. Готовых работать на условиях, противоречащих ТК РФ, — 35%. Причем мужчин, согласных на зарплату в конверте, больше, чем женщин (43 и 27% соответственно)», – сообщили аналитики Superjob.