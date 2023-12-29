Суд лишил водительских прав 17 югорчан, страдающих алкоголизмом и наркоманией

В Лангепасе без водительских прав остались 17 водителей, имеющих медицинские противопоказания. Прокурорская проверка показала, что эти люди страдают алкоголизмом и наркотической зависимостью, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Управление транспортными средствами лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного движения», - сказано в сообщении пресс-службы.

Прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать водительские права у югорчан. Суд иски удовлетворил.