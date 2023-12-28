Метель, сильный снег и порывистый ветер ожидаются в ХМАО в пятницу

В некоторых районах ХМАО в пятницу, 29 декабря, ожидаются сильный снег, метель и ветер с порывами до 15-20 м/с. Об этом предупреждает Ханты-Мансийский ЦГМС.
Водителей просят отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте. Если отложить выезд невозможно, следует предупредить об этом родных и близких и сообщить им маршрут своего движения.
Кроме того, при усилении ветра жителям рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности:
- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, временных ограждений;
- не стоять под балконами;
- порывы ветра переждать в помещении;
- плотно закрыть окна в квартире.
При возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых существует угроза жизни и здоровью граждан, необходимо срочно позвонить по телефону 112.