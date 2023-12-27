В Березовском районе ХМАО закрыли зимники после заезда грузовиков

В ХМАО ввели в эксплуатацию все зимние автомобильные дороги. Однако из-за потепления на зимниках и ледовых переправах временно ограничили движение для транспортных средств массой более 5 тонн. В Березовском районе водители грузовиков нарушили запрет - они колонной выехали на зимники и повредили полотно проезжей части. После этого проезд по зимникам закрыли для всех видов транспортных средств до завершения ремонтно-восстановительных работ, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«В Березовском районе водители колонны большегрузных автомобилей нарушили запрет, повредили технические средства организации дорожного движения (шлагбаум) и самовольно выдвинулись на участок зимней автомобильной дороги, что впоследствии привело к разрушению полотна проезжей части на зимниках «пгт. Игрим - д. Сартынья», «д. Сартынья - п.Сосьва», «п.Сосьва - д. Ломбовож», «д. Ломбовож - с. Саранпауль» и «Газовая трасса - с. Саранпауль», что создало угрозу безопасности движения для легкового транспорта», - говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать правила пользования зимними автомобильными дорогами, а также не нарушать временные ограничения.