Свыше 2 тысяч пожаров ликвидировали в ХМАО за 11 месяцев

В ХМАО за 11 месяцев 2023 года огнеборцы ликвидировали свыше 2 тысяч пожаров. При возгораниях погибли 42 человека. Однако число пожаров постепенно снижается, подчеркнул заместитель начальника государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Югре Роман Артамонов на телеканале «Югра».

«Этому в немалой степени способствует профилактическая работа сотрудников МЧС и помощь волонтеров. А в югорских школах сегодня создаются специальные учебные полигоны, на которых с ребятами отрабатываются навыки пожаротушения», - отметил Роман Артамонов.

Он добавил, что в противопожарной службе Югры сегодня трудятся более 10 тысяч человек. Им доступно свыше тысячи единиц техники и средств тушения. Более полутора тысяч югорских пожарных готовы отправиться к месту ЧП в течение 1 минуты после поступления сигнала.