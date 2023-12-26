На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» ограничили движение из-за сложных дорожных условий

В Югре на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» в направлении в Ханты-Мансийск вновь ограничили движение всех видов транспорта. Связано это со сложными дорожными условиями, сообщили в телеграм-канале окружной Госавтоинспекции.

«С 643 по 698 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение для всех видов транспорта в направлении г. Ханты-Мансийск», – говорится в сообщении.

Автомобилистам порекомендовали отложить загородные поездки до улучшения погодных и дорожных условий.

Напомним, что накануне ледяной дождь в Югре устроил транспортный коллапс.